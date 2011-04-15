Ингосстрах выплатил страховое возмещение в связи с повреждением беспилотного летательного аппарата

СПАО "Ингосстрах" выплатило ООО "Матрикс" страховое возмещение в размере 748 тыс. 200 руб. в связи с повреждением беспилотного летательного аппарата типа "летающее крыло" Атлас 180 Гео. Об этом сообщает страховая компания.



21 апреля 2019 года при осуществлении полёта над городом Елец Липецкой области с целью производства работ по актуализации теплосетей беспилотный летательный аппарат типа "летающее крыло" Атлас 180 Гео получил повреждения при аварийной посадке в результате потери связи со спутниками и станцией управления. Событие было квалифицировано в качестве страхового случая.



СПАО "Ингосстрах" активно продвигает страхование беспилотных летальных аппаратов. В частности, в 2017 году был запущен онлайн продукт по страхованию ответственности перед третьими лицами при эксплуатации беспилотников, позволяющий клиентам компании самостоятельно и оперативно получить страховой полис, не выходя из дома.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 20.09.2019