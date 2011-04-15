Станция метро "Некрасовка" открыта. Об этом сообщила столичная подземка.



Движение поездов на Некрасовской линии (15) восстановлено. Нужно время для введения в график.



Напомним, ранее сообщалось, что Станция "Некрасовка" (15) по техническим причинам закрыта. Поезда курсировали на участке "Косино" - "Лухмановская".



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.





"AK&M" от 20.09.2019