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23/09/2019
10:43

Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 23 сентября 2019 года.

УБИЙСТВО РАМЕНСКОГО ДЕПУТАТА ОБРАСТАЕТ ПОДСЛЕДСТВЕННЫМИ
ПОЯВИЛИСЬ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРИЧАСТНЫМ К КОТОРОМУ СКР СЧИТАЕТ ШИШКАНА


Басманный суд Москвы санкционировал арест Михаила Коровина и Лоретиса Виткаускаса, которые подозреваются в похищении человека и убийстве. По данным "Ъ", арестованные стали новыми фигурантами расследования обстоятельств расправы над подмосковным депутатом Татьяной Сидоровой и членами ее семьи, совершенной в 2012 году. При этом влиятельному вору в законе Олегу Медведеву (в прошлом Шишканову), известному в криминальном мире как Шишкан, новых обвинений на данный момент не предъявлено, хотя сразу после его задержания Следственный комитет России (СКР) заявлял, что он проверяется на причастность к убийству семьи депутата.


ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ХВАТИЛО ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СИЗО
ОБВИНЯЕМЫХ ВО ВЗЯТКАХ ТАМОЖЕННИКОВ ОТПУСТИЛИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ

Как стало известно "Ъ", необычную мягкость проявил Мосгорсуд (МГС) при рассмотрении жалоб адвокатов семерых сотрудников Домодедовской таможни, арестованных летом нынешнего года по обвинению в тяжком преступлении - получении взяток. Всем им меру пресечения в виде содержания в СИЗО апелляционная инстанция изменила на домашний арест. Основания для этого оказались самые банальные - ранее не были в полной мере оценены данные о личностях подследственных, а одним из доводов в пользу ареста являлась лишь тяжесть предъявленного обвинения. Обычно в подобных случаях в удовлетворении жалоб защите отказывают.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 23.09.2019
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