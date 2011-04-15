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23/09/2019
10:00

Повтор! Татнефть расширяет сеть АЗС в Узбекистане

Татнефть расширяет сеть АЗС в Узбекистане. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая автозаправочная станция открылась Ташкенте, на улице Коратош, 8 "а".

АЗС оснащена современным технологичным оборудованием и сервисными услугами. На АЗС будут представлены все виды топлива - от "Нормаль-80" местного производства до Аи-100 производства нефтеперерабатывающего комплекса "ТАНЕКО".

Приобрести нефтепродукты на АЗС можно как за наличные, так и с использованием банковских карт.

В настоящее время Татнефть имеет свыше 600 автозаправочных станций в Российской Федерации. Каждая из них предлагает высокий уровень сервиса и дополнительные услуги для удобства клиентов. Аналогичные АЗС теперь будут действовать и в Узбекистане.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.

Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за шесть месяцев 2019 года по МСФО составила 114.286 млрд руб. ($1.749 млрд) по сравнению со 105.174 млрд руб. ($1.772 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 449.656 млрд руб. ($6.882 млрд) по сравнению с 422.333 млрд руб. ($7.116 млрд). Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 164.382 млрд руб. ($2.516 млрд) по сравнению с 143.246 млрд руб. ($2.414 млрд).

Чистая прибыль акционеров Группы во II квартале 2019 года составила 54.135 млрд руб. ($839 млн) по сравнению с 63.164 млрд руб. ($1.022 млрд) чистой прибыли акционеров Группы, полученной во II квартале 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 222.330 млрд руб. ($3.444) по сравнению с 233.988 млрд руб. ($3.786 млрд).


"AK&M" от 20.09.2019
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