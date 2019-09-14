ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 21 сентября, в размере 70.5975 руб. против 70.9373 руб. на 20 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



20.09.19 - 70.9373 руб.

19.09.19 - 71.2391 руб.

18.09.19 - 70.6040 руб.

17.09.19 - 70.6695 руб.

14.09.19 - 71.5307 руб.



















































































































































































"AK&M" от 20.09.2019