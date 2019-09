Электронной торговой платформе компании "Газпром экспорт" исполнился год

Электронной торговой платформе ООО "Газпром экспорт" исполнился один год. Первая торговая сессия на Электронной торговой платформе (ЭТП) ООО "Газпром экспорт" состоялась год назад 20 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.



По итогам года общий объём проданного газа превысил 12.7 млрд куб. м, что составляет заметную часть поставок Газпрома в Европу. Для работы на ЭТП уже зарегистрировалось 62 компании, которые имеют возможность отбирать газ в 10 пунктах сдачи. Уникальная география пунктов сдачи позволяет увеличить их ликвидность. Клиентам предлагаются различные сроки поставок газа от одних суток до квартала включительно. Сделки на ЭТП реализуются в нескольких валютах, включая российский рубль.



"Первый год работы Электронной торговой платформы компании "Газпром экспорт" показал, что продажи газа на ЭТП эффективно дополняют систему наших долгосрочных контрактов. Этот инструмент позволяет сгладить суточную и сезонную волатильность на физических рынках газа. В ближайшей перспективе мы планируем расширить географию поставок, а также увеличить их сроки", — отметила заместитель председателя правления ПАО "Газпром", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Е. В.Бурмистрова.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 23.09.2019