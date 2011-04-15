МОЭК подключила к теплу более 80% объектов социальной сферы

ПАО "МОЭК" по заявкам организаций социальной сферы по состоянию на 9:00 23 сентября 2019 года подключило к теплу 6352 социальных объекта. В частности, тепло подано в 2326 зданий школ, 2371 — детских садов, 1113 — больниц и 542 поликлиник. Работы по подключению продолжаются. Об этом говорится в сообщении компании.



В ряде случаев при подключении объектов социальной сферы из-за особенностей узла подключения вместе с ними запитываются и жилые дома, находящиеся с ними на одном тепловом пункте. По состоянию на 23 сентября в Москве подключено около 2.4 тыс. таких домов.



ПАО "МОЭК" 20 сентября 2019 года приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам. Соответствующее распоряжение поступило от комплекса городского хозяйства Правительства Москвы.



Подключение к теплу — сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение 5 дней. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности.



Дату начала отопительного периода в столице устанавливает Правительство Москвы. В соответствии с федеральным законодательством решение принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия. Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году — 28 сентября; в 2016 году — 20 сентября.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 7% до 8.42 млрд руб. с 9.118 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6% до 62.687 млрд руб. с 67.149 млрд руб., показатель EBITDA - до 14.119 млрд руб. со 144.408 млрд руб. Операционные расходы компании снизились на 8% до 49.183 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.



"AK&M" от 23.09.2019