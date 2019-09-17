ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 24 сентября в размере 63.9453 руб. против 63.8487 руб. на 21 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.09.19 - 63.8487 руб.

20.09.19 - 64.2199 руб.

19.09.19 - 64.4290 руб.

18.09.19 - 64.1213 руб.

17.09.19 - 63.8272 руб.

















































"AK&M" от 23.09.2019