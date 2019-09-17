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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 сентября в размере 70.2759 руб. против 70.5975 руб. на 21 сентября.
Курс евро за последние 5 дней:
21.09.19 - 70.5975 руб.
20.09.19 - 70.9373 руб.
19.09.19 - 71.2391 руб.
18.09.19 - 70.6040 руб.
17.09.19 - 70.6695 руб.
"AK&M" от 23.09.2019