Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 сентября

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Банк России установил на 24 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.2654
1 Азербайджанский манат 37.6925
100 Армянских драмов 13.4424
1 Белорусский рубль 31.2355
1 Болгарский лев 35.8961
1 Бразильский реал 15.4141
100 Венгерских форинтов 20.9567
1000 Вон Республики Корея 53.4740
10 Гонконгских долларов 81.5608
10 Датских крон 94.0427
1 Доллар США 63.9453
1 Евро 70.2759
100 Индийских рупий 90.1972
100 Казахстанских тенге 16.5479
1 Канадский доллар 48.0828
100 Киргизских сомов 91.3743
10 Китайских юаней 89.7314
10 Молдавских леев 36.1784
1 Новый туркменский манат 18.2962
10 Норвежских крон 70.2564
1 Польский злотый 15.9923
1 Румынский лей 14.7731
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.6581
1 Сингапурский доллар 46.3977
10 Таджикских сомони 65.9910
1 Турецкая лира 11.1588
10000 Узбекских сумов 68.0269
10 Украинских гривен 26.2917
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.5032
10 Чешских крон 27.1173
10 Шведских крон 65.5567
1 Швейцарский франк 64.5847
10 Южноафриканских рэндов 42.7365
100 Японских иен 59.4757
"AK&M" от 23.09.2019