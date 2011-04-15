Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 сентября

Банк России установил на 24 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.2654

1 Азербайджанский манат 37.6925

100 Армянских драмов 13.4424

1 Белорусский рубль 31.2355

1 Болгарский лев 35.8961

1 Бразильский реал 15.4141

100 Венгерских форинтов 20.9567

1000 Вон Республики Корея 53.4740

10 Гонконгских долларов 81.5608

10 Датских крон 94.0427

1 Доллар США 63.9453

1 Евро 70.2759

100 Индийских рупий 90.1972

100 Казахстанских тенге 16.5479

1 Канадский доллар 48.0828

100 Киргизских сомов 91.3743

10 Китайских юаней 89.7314

10 Молдавских леев 36.1784

1 Новый туркменский манат 18.2962

10 Норвежских крон 70.2564

1 Польский злотый 15.9923

1 Румынский лей 14.7731

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.6581

1 Сингапурский доллар 46.3977

10 Таджикских сомони 65.9910

1 Турецкая лира 11.1588

10000 Узбекских сумов 68.0269

10 Украинских гривен 26.2917

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.5032

10 Чешских крон 27.1173

10 Шведских крон 65.5567

1 Швейцарский франк 64.5847

10 Южноафриканских рэндов 42.7365

100 Японских иен 59.4757

"AK&M" от 23.09.2019