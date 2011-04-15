Utair сохранит востребованные европейские рейсы в осенне-зимнем расписании. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажиры смогут полететь из Москвы в Милан и Вену, а также из Уфы в Вену. Для жителей из других городов авиакомпания предусматривает удобные пересадки в столичном аэропорту "Внуково".



Стоимость перелёта по тарифу "Минимум" с ручной кладью составит от 4.47 тыс. руб., по тарифу "Оптимум" с ручной кладью и багажом - от 5.89 тыс. руб., по тарифу "Премиум" с 2 видами ручной клади и багажом - от 8.375 тыс. руб.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Пассажиропоток Utair за 7 месяцев 2019 год вырос на 2.8% до 4.558 млн по сравнению с годом ранее. Занятость кресел выросла на 3 процентных пункта до 82%. За этот период 98.72% рейсов выполнены по расписанию или с минимальными задержками менее 2 часов.



Убыток Utair по МСФО за 2018 год составил 21.999 млрд руб. против прибыли 2.428 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 83.614 млрд руб. против 75.799 млрд руб. Убыток до налогообложения вырос в 9 раз до 27.57 млрд руб. с 3.072 млрд руб.





"AK&M" от 23.09.2019