"Якутия" открывает рейс по маршруту Екатеринбург-Казань. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").



С 27 октября 2019 года по воскресеньям полёты по маршруту будут выполняться на самолёте Boeing 737-700 вместимостью 148 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 15:05 местного времени. Время в пути составит 1 час 20 минут.



В настоящее время прямые рейсы из Кольцово в Казань выполняет авиакомпания "РусЛайн". Полёты осуществляются во все дни недели, кроме субботы, на самолёте Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.



Международный аэропорт "Кольцово" (ИНН 6608000446) - один из ведущих аэропортов России, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Стратегическим инвестором реконструкции аэропорта является ГК "Ренова". "Кольцово" сотрудничает более чем с 50 российскими и зарубежными авиакомпаниями, которые напрямую связывают Екатеринбург более чем со 100 городами Европы, Азии, Северной Африки.



АО "Аэропорты Регионов" (ранее - ОАО "Кольцово-Инвест", ИНН 6672150375) - ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором которого является ГК "Ренова". В настоящее время в холдинг входят ПАО "Аэропорт Кольцово" (Екатеринбург), ПАО "Международный аэропорт Курумоч" (Самара), ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") и ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону". Кроме того, "Аэропорты Регионов" реализуют проекты строительства новых аэропортов - "Южный" (Ростов-на-Дону) и "Центральный" (Саратов).







"AK&M" от 23.09.2019