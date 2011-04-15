Экспорт кондитерской продукции из РФ превысил $750 млн

Россия с начала 2019 года поставила за рубеж кондитерские изделия на сумму порядка $755 млн в. Прирост к аналогичному показателю прошлого года составил 14ю4% (без учета данных стран ЕАЭС за август и сентябрь). Об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут в ходе церемонии запуска новой производственной линии на предприятии компании "Мон'дэлис Русь" во Владимирской области, говорится в сообщении министерства.



Позитивная динамика обусловлена возрастающим доверием к качеству отечественной кондитерской продукции со стороны зарубежных партнеров, а также расширением ассортимента, в том числе в премиальном сегменте.



Как подчеркнула О.Лут, кондитерская индустрия по праву считается одним из ведущих направлений отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам 2018 года в России было произведено 3.896 млн т кондитерских изделий (шоколадные, сахаристые и мучные кондитерские изделия), что на 3.7% выше аналогичного периода предыдущего года. Такие параметры и темпы производства выводят Российскую Федерацию в число крупнейших стран-производителей в мире.



Рост производства в значительной степени стимулируется за счет увеличения объемов экспорта. Так, по итогам 2018 года российские производители поставили за рубеж свыше 536 тыс. т кондитерских изделий на сумму свыше $1.17 млрд. При этом продукция характеризуется самым высоким уровнем передела и добавленной стоимостью. План по экспорту кондитерских изделий на текущий год составляет $1.335 млрд, а к 2024 году объем поставок должен увеличиться до $2.4 млрд.



Проектная мощность новой линии "Мон'дэлис Русь" составляет до 15 тыс. т продукции в год. На ней будет выпускаться шоколад под одним из ведущих брендов на российском рынке. Объем инвестиций, направленных на установку производственной линии и расширение склада сырья и упаковочных материалов, составил около 1.1 млрд руб. По результатам реализации данного проекта будет создано порядка 50 новых современных рабочих мест. На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших в мире заводов по производству шоколада международной компании Mondelez International.







"AK&M" от 23.09.2019