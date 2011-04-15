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23/09/2019
14:06

Экспертиза снизила стоимость строительства метро на 34.1 млрд руб.

Экспертиза снизила стоимость строительства метро на 34.1 млрд руб. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Как сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, отмечено снижение стоимости бюджетных объектов капитального строительства и ремонта после экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости за восемь месяцев 2019 года.

"Так, сметная стоимость строительства объектов метро снижена на 34.1 млрд руб. При экспертизе других объектов транспортной инфраструктуры она уменьшилась на 16.7 млрд руб., жилых домов - более чем на 4 млрд руб.", - сказала А.Яковлева.

По её словам, при экспертизе проектов образовательных учреждений также удалось значительно снизить их стоимость: школ и блоков начальных классов - на 1.2 млрд руб., детских садов - на 25.1 млн руб.

С начала 2019 года сметная стоимость проектов на проведение капитального ремонта в жилых домах столицы снижена на 5.6 млрд руб.


"AK&M" от 23.09.2019
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