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23/09/2019
14:07

Самострои в местах плотной городской застройки снесут к лету 2020 года

Свыше 290 тыс. кв. м незаконных строений разберут в местах плотной городской застройки столицы до следующего лета, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дёгтев в рамках проекта "Биржа торгов", говорится в материалах Стройкомплекса.

"Под снос пойдут объекты, которые портят облик города и мешают его жителям. Рынок компаний, готовых выполнять демонтаж, довольно широк. В то же время этот вид деятельности специфичен: работы предстоит вести в местах плотной городской застройки, соблюдая требования безопасности", - сказал Г.Дёгтев.

В перечень объектов входят строения, которые были возведены без получения разрешения на строительство с превышением разрешенных размеров и нарушением земельного законодательства.

Общая начальная цена двух контрактов составляет 867.8 млн руб.

Встреча заказчика и потенциальных исполнителей контрактов была организована Департаментом.

Напомним, в Москве действует городская комиссия по пресечению самовольного строительства. Ее возглавляет заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Комиссия рассматривает вопросы и принимает решения по строениям с площадью самовольно возведенного объекта более 1.5 тыс. кв. м. Судьбу самостроев с меньшей площадью решают окружные комиссии.


"AK&M" от 23.09.2019
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