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23/09/2019
14:08

"Союз МС-15" вывезен на старт

На стартовый комплекс площадки N 1 сегодня, 23 сентября 2019 года, состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-15" из монтажно-испытательного корпуса. Об этом сообщил Роскомос.

В настоящее время ракета уже установлена на "Гагаринский старт".

Начались работы по программе первого стартового дня, а специалисты предприятий ракетно-космической отрасли выполняют заключительные технологические операции. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты-носителя "Союз-ФГ", проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.

Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запланирован на 25 сентября 2019 года в 16:57 MSK.



"AK&M" от 23.09.2019
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