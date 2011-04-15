"Союз МС-15" вывезен на старт

На стартовый комплекс площадки N 1 сегодня, 23 сентября 2019 года, состоялся вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-15" из монтажно-испытательного корпуса. Об этом сообщил Роскомос.



В настоящее время ракета уже установлена на "Гагаринский старт".



Начались работы по программе первого стартового дня, а специалисты предприятий ракетно-космической отрасли выполняют заключительные технологические операции. Проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракеты-носителя "Союз-ФГ", проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования.



Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запланирован на 25 сентября 2019 года в 16:57 MSK.







"AK&M" от 23.09.2019