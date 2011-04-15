Ингосстрах выплатил более 13 млн руб. в связи с повреждением вертолёта Robinson R44 II

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату страхового возмещения в размере более 13 млн руб. в связи с повреждением вертолёта Robinson R44 II в Московской области. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в конце июля 2019 года, когда во время выполнения частного полёта произошло столкновение лопастей вертолёта Robinson R44 II со столбом уличного освещения и грубое приземление на планируемую точку посадки.



Данное происшествие было признано СПАО "Ингосстрах" страховым случаем в рамках договора страхования КАСКО воздушных судов, и в кратчайшие сроки произведена выплата страхового возмещения в размере полной страховой суммы 13 261 864 рубля в соответствии с условиями договора страхования.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 23.09.2019