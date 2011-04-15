Брянская область готовится к проведению VIII Славянского международного экономического форума

23 сентября Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл совещание со своими заместителями.



В мероприятии приняли участие председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, глава Брянской городской администрации Александр Макаров.



Директор Департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин рассказал о том, как ведётся подготовка к проведению VIII Славянского международного экономического форума.



18 октября в Брянске состоится VIII Славянский международный экономический форум (СМЭФ), организованный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Ключевая тема форума в текущем году — "Сбережение и приумножение человеческого потенциала". В рамках пленарного заседания будут рассмотрены вопросы, касающиеся реализации национальных проектов, создания новых рабочих мест в промышленности, развития сельских территорий, малого и среднего предпринимательства, образования, демографии, здравоохранения. В программе форума запланированы 11 тематических заседаний, в числе которых молодежная сессия "Мастерские проектов "Активный гражданин" и сессия, посвященная итогам СМЭФ-2018, "Экономика в цифровой экосистеме".



Выставка СМЭФ-2019 "Комфортная экосреда региона" будет располагаться в фойе концертного зала "Дружба". Все проекты на выставке будут представлены по шести направлениям: "Комфортная экосреда проживания", "Развитая промышленность — благополучие региона", "Готовим профессионалов", "Развитие сельских территорий", "Активный гражданин", "Здоровье региона".



По данным на 23 сентября, на форум зарегистрировалось уже более 500 участников. В целом запланировано участие более 1000 человек. Состоялись встречи со всеми запланированными модераторами форума, экспертами, представителями бизнеса, системы образования, общественных организаций. В настоящее время подтвердили своё участие более 60 экспертов. Итоги форума будут представлены в резолюции СМЭФ-2019.



Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна:



http://slavyanskyforum.com



"AK&M" от 23.09.2019