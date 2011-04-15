Транснефть открыла завод в Татарстане

ПАО "Транснефть" запустило в работу завод по производству противотурбулентных присадок в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" (Республика Татарстан). Об этом говорится в сообщении компании.



Проект создания в России предприятия по производству противотурбулентых присадок (ПТП) для нужд нефтетранспортной отрасли был одобрен 18 августа 2016 года на заседании наблюдательного совета ОЭЗ, для его реализации было создано ООО "Транснефть-Синтез" в рамках проводимой Транснефтью работы в области импортозамещения.



Производство рассчитано на годовой выпуск до 3 тыс. т противотурбулентных присадок с учетом возможности увеличения мощности до 10 тыс. т в год. В текущем году предприятие планирует произвести 600 т присадок.



Производственные мощности завода позволят полностью удовлетворить потребности Транснефти в противотурбулентных присадках. В дальнейшем продукция завода "Транснефть-Синтез" может быть предложена для реализации как российским нефтяным компаниям, которые используют ее на промысловых трубопроводах, так и зарубежным предприятиям.



Ранее Транснефть закупала противотурбулентную присадку импортного производства, экономия от собственного производства составит от 100 млн до 250 млн руб. в зависимости от объемов потребления ПТП в соответствии с планами грузопотоков нефти и нефтепродуктов.



Таким образом, ПАО "Транснефть" и его дочерние организации продолжают расширять номенклатуру важной для развития отрасли продукции, выпускаемой на собственных предприятиях, в том числе в рамках программы импортозамещения.



В настоящее время компания в своей деятельности использует 94% оборудования и материалов отечественного производства, к 2020 году планируется увеличить эту долю до 97%.



Проект реализован совместно АО "Транснефть-Прикамье" (доля в уставном капитале - 51%) и российской компанией ООО "НИКА-ПЕТРОТЭК" (49%).



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 7.249 млн руб., выпущено 5649468 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб.



Прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 14.6% до 53.9 млрд руб. с 47 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.5% до 260.1 млрд руб. с 225.2 млрд руб., показатель EBITDA - на 20.7% до 129.8 млрд руб. со 107.5 млрд руб.



"AK&M" от 23.09.2019