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23/09/2019
17:26

Правительство утвердило стратегию развития туризма до 2035 года

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил разработанную Минэкономразвития России Стратегию развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Об этом говорится в сообщении МЭР РФ.

Документ направлен на развитие внутреннего и въездного туризма в России за счёт создания качественного и конкурентоспособного туристского продукта, а также на увеличение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для российских граждан.

В основе стратегии - комплексный подход к планированию и развитию туристских территорий по таким значимым направлениям, как транспортная доступность, туристская и обеспечивающая инфраструктура, качество и сервис услуг, безопасность туристской деятельности.

Стратегией, в частности, предполагается развитие и благоустройство туристских территорий, включая совершенствование коммунальной и транспортной инфраструктуры, строительство и реконструкция объектов магистральной инфраструктуры (аэропортов и транспортных хабов, федеральных автомобильных дорог, мостовых переходов, обходов крупных городов, железных дорог, участков водных путей).

Большое внимание уделяется мерам, направленным на повышение уровня сервиса и качества услуг в туризме за счёт развития системы подготовки и переподготовки кадров, работающих в туристской индустрии, распространения лучших практик и стандартов сервиса в отрасли, улучшения состояния туристской инфраструктуры, создания цифровых платформ для удобства туристов при планировании поездки, предоставляющих широкий выбор туристских услуг.

Ключевое место в документе отведено созданию условий для роста объемов инвестиций в туризме, стимулированию инвестиционной активности предпринимателей и формированию современных инвестиционных проектов.

В результате реализации стратегии к 2035 году количество внутренних туристских поездок на одного жителя увеличится более чем в два раза, экспорт туристских услуг - более чем в три раза, инвестиции в сферу туризма - в три раза.

В настоящий момент совместно с бизнесом и профильными ведомствами Минэкономразвития разрабатывает план реализации стратегии.



"AK&M" от 23.09.2019
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