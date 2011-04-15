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23/09/2019
17:30

"Интурист" и "Библио Глобус" продолжают деятельность

Туроператоры "Интурист" и "Библио Глобус" продолжают деятельность. Об этом заявили компании в связи с информацией о ликвидации Thomas Cook.

В связи с невозможностью осуществления сделки по рекапитализации в минувшее воскресенье было принято решение о переходе под внешнее управление и ликвидации британского туроператора Thomas Cook UK. Данное решение затрагивает деятельность исключительно британских юридических лиц, отмечает "Интурист".

Туроператор "Интурист" является операционно и юридически самостоятельной компанией и продолжает свою деятельность в плановом режиме.

Туроператор "Интурист" осуществляет собственный контрактинг отелей, имеет собственные финансовые гарантии и собственную контрактную перевозку. Это означает, что компания продолжит выполнять все свои обязательства перед туристами и партнёрами.

В настоящий момент все вылеты и возвраты туристов на чартерных и регулярных рейсах российской компании осуществляются в плановом режиме. Вылетевших туристов планово размещают в гостиницах и на курортах. Отмены запланированных рейсов нет. Планы по зимней полётной программе по всем заявленным направлениям остаются в силе. Отношения с туристами регулируются заключенными договорами, добавил "Интурист".

В связи с ситуацией об объявлении британским туроператором Thomas Cook о ликвидации, крупнейший российский туроператор Библио-Глобус, о сделке по покупке которого объявлено Thomas Cook в 2019 году, также заявил о продолжении своей операционной деятельности в обычном режиме. Все обязательства по исполнению ранее заключенных договоров о реализации туристского продукта принял на себя российский туроператор ООО "Туроператор БГ". Туроператор состоит в Федеральном реестре туроператоров РФ в сфере международного выездного и внутреннего туризма. Руководство ООО "Туроператор БГ", учредителями которого являются бывшие владельцы туроператора Библио-Глобус, гарантируют осуществление всей операционной деятельности компании по приёму и обслуживанию туристов в штатном режиме.

Банкротство британского туроператора не повлияет на деятельность ООО "Туроператор БГ", так как деятельность данного юридического лица по формированию туристских продуктов в соответствии с Российским законодательством в сфере туризма вне влияния Thomas Cook, принимающие компании российского туроператора работают в обычном режиме по приёму и обслуживанию клиентов как в России, так и за её пределами, все взаиморасчёты по договорам с объектами размещения, транспортными компаниями проведены, полётная программа подконтрольна только партнёрам "Туроператор БГ" в рамках заключенных договоров перевозок.

"AK&M" от 23.09.2019
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