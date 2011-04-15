Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 24 сентября 2019 года.



РЫНКОМ ЦЕННЫХ БУМАГ МАНИПУЛИРОВАЛИ БЫСТРО И ЧАСТО

БЫВШЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ФОНДОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ БУДУТ СУДИТЬ ЗА АФЕРУ НА БИРЖЕ





Как стало известно "Ъ", до суда дошло одно из немногих уголовных дел, возбужденных по факту криминальных манипуляций на рынке ценных бумаг. До четырех лет заключения и возмещение ущерба на сумму более 10 млн руб. грозит бывшему сотруднику ПАО "Балтинвестбанк" Андрею Корнилову, который, по версии следствия, совершал махинации на бирже, где выставлялись акции финансовой структуры.





ЭКС-ГЛАВУ ИНВЕСТБАНКА ПРИЗНАЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ

ОЛЬГА БОРГАРДТ ПЕРЕВЕДЕНА ИЗ СИЗО ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ



Как стало известно "Ъ", едва ли не впервые апелляционная инстанция Мосгорсуда применила введенную менее месяца назад норму закона, резко ужесточившую требования к арестам по делам, связанным с предпринимательской деятельностью. По ходатайству защиты мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест была изменена бывшей и. о. председателя правления Инвестбанка Ольге Боргардт. 64-летняя банкирша уже отбыла срок за хищение из кредитного учреждения 2,8 млрд руб., но в день освобождения ее вновь взяли под стражу. На этот раз госпожу Боргардт обвиняют в хищении из Инвестбанка еще 8,2 млрд руб.





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"AK&M" от 24.09.2019