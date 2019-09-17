ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 24 сентября, в размере 70.2759 руб. против 70.5975 руб. на 21 сентября.





Курс евро за последние 5 дней:



21.09.19 - 70.5975 руб.

20.09.19 - 70.9373 руб.

19.09.19 - 71.2391 руб.

18.09.19 - 70.6040 руб.

17.09.19 - 70.6695 руб.





















































































































































































"AK&M" от 23.09.2019