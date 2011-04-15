МОЭК обеспечила подачу тепла в 45% жилых домов Москвы

ПАО "МОЭК" по состоянию на 08:00 MSK 24 сентября 2019 года подключило к теплу 27.148 тыс. объектов Москвы.



Как сообщила компания, в частности, теплом обеспечены 14.774 тыс.жилых зданий (45% от общего количества) и 7.705 тыс. социальных объектов (97.9% от общего количества), в том числе школ 3.013 тыс. (98.5%), детских садов - 2.41 тыс. (100%), больниц 1.446 тыс. (97%), поликлиники - 836 (96%).



Прочих зданий (офисы, торговые помещения и другие) подключено в настоящее время 4.669 тыс. (16% от общего количества).



МОЭК в соответствии с поступившим распоряжением Правительства Москвы 23 сентября 2019 года приступила к подаче тепла в столице. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за I квартал 2019 года упала на 7% до 8.42 млрд руб. с 9.118 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 6% до 62.687 млрд руб. с 67.149 млрд руб., показатель EBITDA - до 14.119 млрд руб. со 144.408 млрд руб. Операционные расходы компании снизились на 8% до 49.183 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.



"AK&M" от 24.09.2019