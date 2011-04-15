Россельхозбанк отменил для фермеров комиссию за снятие наличных во всех банкоматах страны

Россельхозбанк разработал серию продуктов "Деньги для дела" для членов АККОР. Об этом говорится в сообщении банка.



Продуктовая линейка представлена кредитом для юридических лиц на проведение сезонных работ до 5 млн руб. по льготной ставке 4.5%, который при поручительстве ассоциации выдаётся в упрощённом режиме, а также розничный кредит до 1 млн руб.



Для использовать дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанк выпустил для фермеров специальную банковскую карту с уникальным дизайном для членов АККОР. Держатели таких карт получают дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк до 10% при совершении покупок, могут участвовать в программе лояльности платёжной системы "Мир", а также имеют льготный период кредитования по карте до 55 дней.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Чистый убыток Россельхозбанка по МФСО за 9 месяцев 2018 года составил 9.6 млрд руб.



Чистая прибыль за 2018 год по МСФО составила 1.5 млрд руб.

"AK&M" от 24.09.2019