Потребительские цены на бензин автомобильный в августе выросли на 0.2%

Потребительские цены на бензин автомобильный в августе 2019 года выросли на 0.2%. Об этом сообщил Росстат.



Увеличение потребительских цен на бензин на 0.3% и более наблюдалось в 30 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области). Из них наиболее значительно цены выросли в Камчатском крае - на 1%, в Республике Бурятия и Орловской области - на 0.8% и 0.7% соответственно.



В семи субъектах РФ отмечалось снижение цен на бензин автомобильный. Из них заметнее всего цены снизились в Республике Тыва и Красноярском крае - на 0.9% и 0.8% соответственно.



В Москве бензин автомобильный за прошедший месяц подорожал на 0.2%, в Санкт-Петербурге - на 0.1%.



В августе по сравнению в июлем цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 8.7%. В 15-ти субъектах РФ бензин стал дешевле от 0.9% в Тюменской области до 12.7% в Ярославской области. Его удорожание отмечено в Республике Саха (Якутия) на 1.5%. В Ленинградской и Сахалинской областях цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне июля 2019 года.



Потребительские цены на бензин автомобильный в августе в среднем по РФ превышали цены производителей в 2.3 раза (в августе 2018 года - в 1.9 раза).



В августе по сравнению с июлем цены производителей на нефть сырую снизились на 0.8% (по сравнению с декабрем 2018 года - на 12%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом увеличились на 0.8% (по сравнению с декабрём 2018 года - на 2.8%).



"AK&M" от 24.09.2019