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24/09/2019
12:01

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило рейтинги Российской Федерации

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 23 сентября 2019 года присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-", прогноз - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Правительству Российской Федерации (далее — Россия) присвоены следующие рейтинги по международной шкале: долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "A-" и в национальной валюте — "A-"; краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне S1 и в национальной валюте — S1.

Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу: в иностранной валюте — "стабильный", в национальной валюте — "стабильный".

"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

"AK&M" от 24.09.2019
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