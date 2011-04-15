Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило рейтинги Российской Федерации

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 23 сентября 2019 года присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-", прогноз - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



Правительству Российской Федерации (далее — Россия) присвоены следующие рейтинги по международной шкале: долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "A-" и в национальной валюте — "A-"; краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне S1 и в национальной валюте — S1.



Прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу: в иностранной валюте — "стабильный", в национальной валюте — "стабильный".



"Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.



"AK&M" от 24.09.2019