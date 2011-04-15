Mercedes отзывает более 4.5 тыс. автомобилей в РФ

АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывает 4.635 тыс. транспортных средств марки Mercedes-Benz (тип 909). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные в период с августа 2017 года по май 2018 год.



Причиной отзыва транспортных средств является жгут электропроводов двигателя, который из-за неоптимальной прокладки в моторном отсеке может тереться о кронштейн. Если произойдет перетирание электропроводов, то могут возникнуть неисправности электрокомпонентов, что может привести, помимо прочего, к переходу двигателя в аварийный режим работы, либо к неожиданной его остановке. При большом поперечном сечении протертого провода не может быть исключено образование искры и, вследствие этого, опасность возникновения пожара. Из-за этого может возрасти риск возникновения аварии и/или получения травм пассажирами.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах будет произведена проверка жгута электропроводов двигателя и, при необходимости, ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 24.09.2019