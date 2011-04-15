В Великобритании отменены рейсы авиакомпании Thomas Cook Airlines в связи с прекращением деятельности туроператора Thomas Cook. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Отметим, как сообщалось ранее, банкротство британского туроператора не повлияет на деятельность российских "Библио Глобус" и "Интурист".



"AK&M" от 24.09.2019