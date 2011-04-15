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В Великобритании отменены рейсы авиакомпании Thomas Cook Airlines в связи с прекращением деятельности туроператора Thomas Cook. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.
Отметим, как сообщалось ранее, банкротство британского туроператора не повлияет на деятельность российских "Библио Глобус" и "Интурист".
"AK&M" от 24.09.2019