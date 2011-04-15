В Италия на 9 октября намечена забастовка Alitalia

В Италия на 9 октября 2019 года намечена общенациональная забастовка сотрудников итальянской авиакомпании Alitalia. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Ожидаются значительные изменения в графике осуществления полётов.



Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali. 30 декабря 2008 года начата процедура объединения с итальянской авиакомпанией Air One, 13 января 2009 года основной этап объединения был закончен, внесены изменения в системы бронирования и скорректированы расписания рейсов. Рейсы выполняются из аэропортов: Рим (Леонардо да Винчи), Милан (Мальпенса), Турин, Венеция (Марко Поло), Неаполь (Каподичино) и Катания (Фонтанаросса).





"AK&M" от 24.09.2019