Объём средств в ПИФах ВТБ Капитал Инвестиции превысил 70 млрд руб.

Объём средств, привлечённых в паевые инвестиционные фонды ВТБ Капитал Инвестиции, превысил 70 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Рост стоимости чистых активов с начала года составил 70% или более 30 млрд руб.



ВТБ запускает широкую линейку из 24 паевых инвестиционных фондов, покрывающих различные классы активов как на локальном, так и на международном рынках. Пайщиками фондов ВТБ на сегодняшний момент являются более 51 тыс. клиентов, с начала года их количество увеличилось на 38%.



В линейке ВТБ 20 ОПИФ: четыре из них предполагают консервативную стратегию инвестирования, четыре - умеренную, двенадцать - агрессивную.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



"AK&M" от 24.09.2019