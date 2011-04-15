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24/09/2019
12:21

МЭР утвердило перечень типовых государственных услуг

Минэкономразвития России подготовило перечень из 206 типовых государственных и муниципальных услуг, который утверждён Правительством Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении МЭР РФ.

Перечень сформирован для инвентаризации сведений об услугах, которые включены в реестры государственных и муниципальных услуг. Согласно данным из федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (Федеральный реестр), на территории России в реестры государственных и муниципальных услуг внесены сведения более чем о 220 тыс. государственных и муниципальных услуг. Они отличаются различными подходами к квалификации в качестве услуг, а также наименованием, что значительно осложняет проведение комплексного анализа и мониторинга предоставления госуслуг.

Каждая получаемая услуга в автоматическом режиме будет соотносится с типовой из Федерального реестра через государственную автоматизированную информационную систему "Управление". Это создаст условия для внедрения новых принципов предоставления госуслуг в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление", а также даст методическую основу для выявления и тиражирования лучших практик предоставления типовых услуг.


"AK&M" от 24.09.2019
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