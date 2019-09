Распределительное устройство Свободненской ТЭС готово к передаче электроэнергии для строительства Амурского ГПЗ

ООО "ГЭХ Инжиниринг" (входит в Группу "Газпром энергохолдинг"), реализующее проект строительства Свободненской теплоэлектростанции (ТЭС), получило разрешение на ввод в эксплуатацию первых объектов электросетевого и подстанционного хозяйства.



Завершено строительство открытого распределительного устройства (ОРУ 220/110 кВ), заведены две линии электропередачи 220 кВ, построена линия 110 кВ. В результате достигнута полная готовность оборудования к передаче электроэнергии для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома". Об этом говорится в сообщении компании "Газпром энергохолдинг".



Реализация проекта Свободненской ТЭС синхронизирована со строительством Амурского ГПЗ. После завершения второго и третьего этапа создания электросетевого и подстанционного хозяйства (расширения распределительного устройства и строительства еще нескольких линий электропередачи) мощность будет увеличена до эксплуатационной потребности ГПЗ. Кроме того, в настоящее время завершен монтаж каркаса главного корпуса Свободненской ТЭС, осуществляется монтаж котлоагрегатов, ведётся подготовка к прибытию турбоагрегатов и паровых турбин.



Строительство ТЭС общей электрической мощностью порядка 160 МВт (две паротурбинные установки, три котлоагрегата), электросетевого и подстанционного хозяйства, для энерго- и теплоснабжения Амурского ГПЗ ведётся в Свободненском районе Амурской области.



Амурский ГПЗ станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий. Кроме того, СИБУР прорабатывает проект строительства Амурского ГХК, технологически связанного с Амурским ГПЗ.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



