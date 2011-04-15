Регионы довели до аграриев 66.5% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз России.



По состоянию на 19 сентября предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 115.4 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 76.8 млрд руб., или 66.5% от предусмотренного объёма, что на 1.4 процентного пункта выше уровня 12 сентября 2019 года.



Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 91.2%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 92.5%.



По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Вологодская область (93.2%), Кировская область (91.8%), Чукотский автономный округ (91.7%), Алтайский край (90.5%), Иркутская область (89.8%), Забайкальский край (87.7%), Красноярский край (87.4%), Магаданская область (86.9%), Сахалинская область (86.9%), Республика Коми (85.7%), Нижегородская область (85.6%), Республика Марий Эл (85.1%), Республика Бурятия (85%), Республика Мордовия (84.6%), Ненецкий автономный округ (83.3%), Омская область (83%) и Чувашская Республика (82.7%).



Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (19.1%), Севастополе (24.6%), Ростовской области (35.3%), Республике Северная Осетия-Алания (37%), Амурской области (48%), Еврейской автономной области (49%) и Астраханской области (49.4%).



"AK&M" от 24.09.2019