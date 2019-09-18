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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 25 сентября в размере 63.7060 руб. против 63.9453 руб. на 24 сентября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
24.09.19 - 63.9453 руб.
21.09.19 - 63.8487 руб.
20.09.19 - 64.2199 руб.
19.09.19 - 64.4290 руб.
18.09.19 - 64.1213 руб.
"AK&M" от 24.09.2019