ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 25 сентября в размере 63.7060 руб. против 63.9453 руб. на 24 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



24.09.19 - 63.9453 руб.

21.09.19 - 63.8487 руб.

20.09.19 - 64.2199 руб.

19.09.19 - 64.4290 руб.

18.09.19 - 64.1213 руб.



















































"AK&M" от 24.09.2019