Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 сентября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 25 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.1927
1 Азербайджанский манат 37.5514
100 Армянских драмов 13.3892
1 Белорусский рубль 30.9267
1 Болгарский лев 35.7999
1 Бразильский реал 15.3029
100 Венгерских форинтов 20.8701
1000 Вон Республики Корея 53.3252
10 Гонконгских долларов 81.2566
10 Датских крон 93.7777
1 Доллар США 63.7060
1 Евро 70.0193
100 Индийских рупий 89.8692
100 Казахстанских тенге 16.4732
1 Канадский доллар 48.0727
100 Киргизских сомов 91.0417
10 Китайских юаней 89.6296
10 Молдавских леев 35.8503
1 Новый туркменский манат 18.2278
10 Норвежских крон 70.4595
1 Польский злотый 15.9744
1 Румынский лей 14.7427
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.1332
1 Сингапурский доллар 46.2610
10 Таджикских сомони 65.7441
1 Турецкая лира 11.1985
10000 Узбекских сумов 67.5567
10 Украинских гривен 26.3207
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.1547
10 Чешских крон 27.0594
10 Шведских крон 65.4099
1 Швейцарский франк 64.2651
10 Южноафриканских рэндов 42.8420
100 Японских иен 59.1816
"AK&M" от 24.09.2019