Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 сентября

Банк России установил на 25 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.1927

1 Азербайджанский манат 37.5514

100 Армянских драмов 13.3892

1 Белорусский рубль 30.9267

1 Болгарский лев 35.7999

1 Бразильский реал 15.3029

100 Венгерских форинтов 20.8701

1000 Вон Республики Корея 53.3252

10 Гонконгских долларов 81.2566

10 Датских крон 93.7777

1 Доллар США 63.7060

1 Евро 70.0193

100 Индийских рупий 89.8692

100 Казахстанских тенге 16.4732

1 Канадский доллар 48.0727

100 Киргизских сомов 91.0417

10 Китайских юаней 89.6296

10 Молдавских леев 35.8503

1 Новый туркменский манат 18.2278

10 Норвежских крон 70.4595

1 Польский злотый 15.9744

1 Румынский лей 14.7427

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.1332

1 Сингапурский доллар 46.2610

10 Таджикских сомони 65.7441

1 Турецкая лира 11.1985

10000 Узбекских сумов 67.5567

10 Украинских гривен 26.3207

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.1547

10 Чешских крон 27.0594

10 Шведских крон 65.4099

1 Швейцарский франк 64.2651

10 Южноафриканских рэндов 42.8420

100 Японских иен 59.1816

"AK&M" от 24.09.2019