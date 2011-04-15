Банк России на 25 сентября понизил курс евро к рублю почти на 26 копеек до 70.0193 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 63.7060 руб.

Банк России на 25 сентября понизил официальный курс евро к рублю почти на 26 копеек до 70.0193 руб. с 70.2759 руб., курс доллара США - почти на 24 копейки до 63.7060 руб. с 63.9453 руб. 24 сентября.



Стоимость бивалютной корзины на 25 сентября уменьшилась почти на 25 копеек (-0.37%) до 66.5470 руб. с 66.7941 руб. 24 сентября.



"AK&M" от 24.09.2019