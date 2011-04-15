Построена эстакада-съезд с Калужского шоссе на строящуюся магистраль МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт Остафьево

Завершено возведение эстакады-съезда с Калужского шоссе на строящуюся магистраль МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт Остафьево, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Закончены все монолитно-бетонные работы, уложен асфальт. Сейчас идёт монтаж и наладка инженерных сетей, а также благоустройство пространства под эстакадой", - сказал А.Бочкарев.



Длина двухполосной эстакады составляет 440.6 м. Также строится 495-метровый тоннель направленного левоповоротного съезда для выезда с внутренней стороны МКАД в сторону области. На нем будет также две полосы для движения.



Напомним, автодорога "МКАД - посёлок Коммунарка - аэропорт Остафьево" свяжет поселения Сосенское, Воскресенское, Десеновскоеи Рязановское в Новой Москве и обеспечит выезд к аэропорту Остафьево.





"AK&M" от 24.09.2019