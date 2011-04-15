"Интурист" может сменить владельца.

"Подтверждаем, что туроператор "Интурист" является 100% собственностью структур, входящих в Thomas Cook Group. Планы по смене владельца будут озвучены новыми управляющими", - сообщили AK&M в "Интуристе".



Напомним, недавно стало известно о ликвидации Thomas Cook. В Великобритании были отменены рейсы авиакомпании Thomas Cook Airlines в связи с прекращением деятельности туроператора Thomas Cook.



В связи с невозможностью осуществления сделки по рекапитализации в минувшее воскресенье было принято решение о переходе под внешнее управление и ликвидации британского туроператора Thomas Cook UK. Данное решение затрагивает деятельность исключительно британских юридических лиц, сообщал "Интурист".



Вместе с тем сообщалось, что туроператор "Интурист" является операционно и юридически самостоятельной компанией и продолжает свою деятельность в плановом режиме.



Туроператор "Интурист" осуществляет собственный контрактинг отелей, имеет собственные финансовые гарантии и собственную контрактную перевозку. Это означает, что компания продолжит выполнять все свои обязательства перед туристами и партнёрами.



В настоящий момент все вылеты и возвраты туристов на чартерных и регулярных рейсах российской компании осуществляются в плановом режиме. Вылетевших туристов планово размещают в гостиницах и на курортах. Отмены запланированных рейсов нет. Планы по зимней полётной программе по всем заявленным направлениям остаются в силе. Отношения с туристами регулируются заключенными договорами, добавил "Интурист".



"Интурист" - первый отечественный туроператор, ведёт свою деятельность с 1929 года.



"Интурист" входит в международную группу компаний Thomas Cook Group. Thomas Cook - первая в истории туристическая компания, развивающая групповой туризм с 1841 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 24.09.2019