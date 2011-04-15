Ингосстрах модернизировал работу контакт-центров в пяти городах России

Ингосстрах завершил модернизацию двух контакт-центров с помощью решения Naumen Workforce Management (WFM), обеспечивающего оптимальное распределение рабочей нагрузки. Проект реализован компанией NAUMEN. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Внедрение Naumen WFM повышает управляемость рабочей нагрузкой двух контакт-центров Ингосстраха – медицинского и общего профиля. Решение автоматически рассчитывает прогноз нагрузки, исходя из данных о количестве обращений и времени их обработки, с учетом заданных показателей целевого уровня сервиса. Кроме того, интеграция с платформой телефонии Genesys обеспечивает передачу статистических данных о работе с голосовыми каналами, чатами и электронной почтой. Благодаря этому возможен расчёт нагрузки и онлайн-мониторинг активности сотрудников.



Проект позволяет оптимизировать работу более 300 операторов на площадках контакт-центров в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Красноярске. График работы сотрудников рассчитывается на основе групповых и индивидуальных правил работы сотрудников, их навыков, требований законодательства и заданного уровня сервиса. Процесс расчета занимает менее двух минут. При этом решение обеспечивает круглосуточный доступ операторов и супервизоров к расписанию через функционал Личного кабинета в приложении или веб-браузере. В случае каких-либо изменений менеджер может направить уведомление в виде СМС или push-уведомления в приложении.



Naumen WFM содержит эффективные инструменты для мониторинга и анализа данных, а также планирования активностей. Интерфейс решения отображает периоды недостатка и избытка персонала, что позволяет Ингосстраху оптимизировать распределение рабочего времени, повысить производительность труда и обеспечить стабильный уровень сервиса. Интегрированный модуль планирования помогает уменьшить расход рабочих часов на 4-5% от прежних уровней.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.09.2019