Татарстан и ЛУКОЙЛ подписали протокол к действующему соглашению о сотрудничестве на 2019-2020 годы

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый исполнительный вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов подписали протокол к действующему соглашению о сотрудничестве на 2019-2020 годы. Об этом говорится в сообщении компании.



Документ предполагает реализацию социальных и благотворительных проектов на территории региона, а также проведение ежегодного Конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛа.



ПАО "ЛУКОЙЛ" ведёт деятельность в Татарстане с 1995 года. В настоящее время компания работает в 10 муниципальных районах республики, разрабатывая 20 нефтяных месторождений и развивая сеть сбыта нефтепродуктов.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



"AK&M" от 24.09.2019