ЦБ предложил обсудить реформирование фининдикаторов

ЦБ призывал профессиональное сообщество активизировать работу по решению вопросов, связанных с формированием финансовых индикаторов, с учётом проводимых в этой области международных реформ. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Финансовые индикаторы, являясь ориентирами уровней процентных ставок, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, играют важную роль в функционировании финансовых рынков и экономики в целом. Поэтому обеспечение справедливого формирования этих индикаторов и повышение доверия участников финансового рынка к ним являются очень важной задачей.



Перед российскими участниками рынка стоит вопрос о выборе безрисковых индикаторов денежного рынка, а также о разработке срочных индикаторов, которые отвечали бы в том числе и международным стандартам, говорится в опубликованном докладе ЦБ.



Ещё одной задачей, которую предстоит решить профессиональному сообществу, является разработка плана действий в связи с запланированным отказом от ставок LIBOR.



Банк России считает необходимым проведение публичных консультаций и сбор мнений участников рынка по поставленным в докладе вопросам. Предложения и ответы на вопросы принимаются до 15 ноября 2019 года.



"AK&M" от 24.09.2019