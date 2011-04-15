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24/09/2019
18:30

Д.Медведев подписал два распоряжения о реорганизации "Почты России"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о реорганизации ФГУП "Почта России". Об этом говорится на сайте Кабмина.

Они касаются передаточного акта по имуществу и утверждения устава "Почты России".

"Ещё раз напомню, что все 100% акций "Почты России" будут находиться в собственности государства, то есть с точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется. Что касается передачи новому акционерному обществу имущественного комплекса бывшего унитарного предприятия, то речь идёт о 52 тыс. объектах недвижимости и почти 46 тыс. земельных участков. Это очень серьёзное имущество. Среди них - и крупнейшие инфраструктурные логистические центры, и небольшие, но от этого не менее важные предприятия почтовой связи", - сказал Д.Медведев на совещании, посвящённом развитию предприятия.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно "Почта России" принимает около 2.5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд - от госорганов) и обрабатывает более 433.3 млн посылок. "Почта России" обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет около 3.2 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12.2 млрд руб. и составила 190.43 млрд руб. (по сравнению со 178.1 млрд руб. в 2017 году). Фактическая чистая прибыль "Почты России" в 3.5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2.7 млрд руб.


"AK&M" от 24.09.2019
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