Шведский Thomas Cook заявил о возобновлении работы

Работающая под брендом Thomas Cook шведская туристическая компания Vings Resor сообщила во вторник, 24 сентября, о возобновлении своей работы по отправке туристов на отдых. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.



Это стало возможно благодаря возобновлению полётов авиакомпании Scandinavia.



Утром 23 сентября стало известно, что Thomas Cook Group подал заявление на банкротство. Поскольку авиакомпания Thomas Cook Airlines Scandinavia, которая обслуживает большинство клиентов группы в скандинавском регионе, принадлежит Thomas Cook Group, в этот день произошли многочисленные отмены рейсов, сообщили в Vings Resor.



"Как ожидается, с 24 сентября ситуация с туристами в этом регионе нормализуется. Авиакомпания Thomas Cook Airlines Scandinavia возобновляет работу со вторника, 24 сентября, и, таким образом, работа компании Vings Resor вернется в нормальный режим", - говорится в сообщении. Все туристы со вторника должны были вылететь на отдых по плану. Об изменениях в расписании туроператор будет информировать посредством SMS.



Не прерывают свою работу Thomas Cook India и Thomas Cook China. Индийский туроператор принадлежит (с 2012 года, доля 77%) канадской финансовой холдинговой компании Fairfax Financial и не является частью Thomas Cook UK. Китайский туроператор подконтролен Fosun.



Компания группы в ОАЭ - Al Rostamani Travels также продолжает свою деятельность. "Раньше мы были Thomas Cook Al Rostamani. Однако теперь мы связаны с Thomas Cook India, которая не находится под управлением Thomas Cook UK. Мы не были затронуты кризисом в Великобритании, поскольку с 2012 года операционная деятельность компании в ОАЭ больше не находится под контролем британской компания", - сказали в Al Rostamani.



В Германии в штатном режиме продолжает полеты авиакомпания Condor, входящая в Thomas Cook Group Airlines. Авиакомпания также не прекращает продажу билетов на свои рейсы. По данным перевозчика, на данный момент билеты Condor имеет 240 тыс. Пассажиров, путешествующих за границу.



Напомним, что российская компания "Интурист" также продолжает свою работу в нормальном режиме.



Аналогичная ситуация в компании "Библио-Глобус".

"AK&M" от 24.09.2019