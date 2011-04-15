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24/09/2019
16:23

В Новой Москве создано около 2 тыс. парковочных мест с начала года

В жилых комплексах Новой Москвы с начала этого года появилось 1995 новых парковочных мест, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"959 из них создано в подземных паркингах и 1036 - на открытых парковках рядом с жилыми домами", - сказал В.Жидкин.

По его словам, на новых территориях реализуется принцип комплексной застройки, который предусматривает создание комфортной городской среды.

"Это касается и достаточного количества парковочных мест около жилых зданий. Каждый год в Новой Москве их создается не менее 5-6 тысяч", - отметил глава департамента.

Он пояснил, что большое количество парковочных мест появится в транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), которых в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) будет более 20.

"В этом году мэр столицы Сергей Собянин открыл один из таких ТПУ около станции метро "Саларьево". Там создано порядка 7 тыс. парковочных мест", - заключил В.Жидкин.

"AK&M" от 24.09.2019
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