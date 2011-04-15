Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/09/2019
17:13

На Савёловском и Курском направлениях МЖД построят три подземных перехода

На Савёловском и Курском направлениях МЖД построят три подземных перехода, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, "один переход пройдёт под путями направления первого Московского центрального диаметра "Одинцово-Лобня", его построят рядом с гостиницей "Молодёжная" под Красностуденческим проездом. Подходы к нему будут рядом с домом 35Г по ул. Яблочкова".

По её словам, длина перехода составит 55 м, для маломобильных людей установят лифты.

Второй подземный переход на Савёловском ж/д направлении запроектирован через Дмитровское шоссе и ж/д пути с выходом к ул. Яблочкова, д. 49.

"Переход длиной порядка 100 метров обеспечит жителям Тимирязевского и Бутырского районов безопасный выход к общественному транспорту и свяжет жилые микрорайоны. Подходы к нему благоустроят, сделают пандусы и пешеходные тротуары", - пояснила Ю.Княжевская.

Кроме того, на публичных слушаниях жители поддержали проект подземного перехода, расположенного под ул. Медиков, по направлению второго Московского центрального диаметра "Нахабино-Подольск".

Ю.Княжевская отметила, что переход запроектирован через ул. Каспийская и пути Курского направления МЖД с устройством пешеходных дорожек со стороны д. 4 по ул. Каспийская и парка Борисовские пруды.

"Москомархитектура сейчас разрабатывает ряд проектов пешеходных переходов в рамках развития МЦД-1 и МЦД-2. К концу года мы планируем закончить их проектирование. Переходы появятся в наиболее травмоопасных местах массового прохода граждан через железную дорогу. Для комфорта жителей большая их часть будет подземными", - подчеркнула Ю.Княжевская.

"AK&M" от 24.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100