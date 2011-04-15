На Савёловском и Курском направлениях МЖД построят три подземных перехода, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, "один переход пройдёт под путями направления первого Московского центрального диаметра "Одинцово-Лобня", его построят рядом с гостиницей "Молодёжная" под Красностуденческим проездом. Подходы к нему будут рядом с домом 35Г по ул. Яблочкова".



По её словам, длина перехода составит 55 м, для маломобильных людей установят лифты.



Второй подземный переход на Савёловском ж/д направлении запроектирован через Дмитровское шоссе и ж/д пути с выходом к ул. Яблочкова, д. 49.



"Переход длиной порядка 100 метров обеспечит жителям Тимирязевского и Бутырского районов безопасный выход к общественному транспорту и свяжет жилые микрорайоны. Подходы к нему благоустроят, сделают пандусы и пешеходные тротуары", - пояснила Ю.Княжевская.



Кроме того, на публичных слушаниях жители поддержали проект подземного перехода, расположенного под ул. Медиков, по направлению второго Московского центрального диаметра "Нахабино-Подольск".



Ю.Княжевская отметила, что переход запроектирован через ул. Каспийская и пути Курского направления МЖД с устройством пешеходных дорожек со стороны д. 4 по ул. Каспийская и парка Борисовские пруды.



"Москомархитектура сейчас разрабатывает ряд проектов пешеходных переходов в рамках развития МЦД-1 и МЦД-2. К концу года мы планируем закончить их проектирование. Переходы появятся в наиболее травмоопасных местах массового прохода граждан через железную дорогу. Для комфорта жителей большая их часть будет подземными", - подчеркнула Ю.Княжевская.



"AK&M" от 24.09.2019