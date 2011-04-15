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24/09/2019
17:48

Бенефициар Qiwi опроверг продажу контрольного пакета акций компании

Гендиректор и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин опроверг планы по продаже контрольного пакета акций компании. Об этом пишет газета "Ведомости".

"Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы", - передал слова бизнесмена представитель компании.

Напомним, ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседника, знакомого с условиями предложения, сообщила, что контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу.

Другой источник "Ъ" утверждает, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес примерно полгода назад. Однако если интересантов не будет, то они готовы рассмотреть возможность продажи отдельных активов.

QIWI - ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть включает свыше 21.5 млн виртуальных кошельков и более чем 141 тыс. терминалов и точек приёма платежей.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 24.09.2019

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