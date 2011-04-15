Госдума приняла в первом чтении законопроект о "наливайках"

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 24 сентября 2019 года, приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части ограничения продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах. Об этом говорится в материалах ГД.



Законопроект направлен против так называемых "наливаек". Вокруг этих точек "разрастается криминальная обстановка, и жители домов недовольны таким соседством", пояснял необходимость принятия поправок председатель профильного Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.



Региональные органы власти, в случае окончательного принятия законопроекта, будут наделены правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.



Также законопроектом предлагается норма, в соответствии с которой розничная продажа алкогольной продукции на объектах питания, расположенных в многоквартирных домах, возможна, если площадь зала обслуживания составляет не менее 20 квадратных метров.



Как пояснил первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, законопроект был вызван многочисленными обращениями граждан к парламентариям. При этом он подчеркнул, что инициатива "не носит императивного характера", она не запрещает такие заведения "на уровне Федерации, мы предоставляем право субъекту Федерации принять соответствующее решение. Те субъекты, которые считают, что подобного рода "наливайки" должны быть закрыты, воспользуются правом и их закроют".



"AK&M" от 24.09.2019