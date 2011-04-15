Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 сентября

Банк России установил на 26 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.5254

1 Азербайджанский манат 37.8351

100 Армянских драмов 13.4876

1 Белорусский рубль 30.9396

1 Болгарский лев 36.1008

1 Бразильский реал 15.4178

100 Венгерских форинтов 21.0983

1000 Вон Республики Корея 53.5197

10 Гонконгских долларов 81.8810

10 Датских крон 94.5920

1 Доллар США 64.1873

1 Евро 70.5868

100 Индийских рупий 90.2413

100 Казахстанских тенге 16.5506

1 Канадский доллар 48.4104

100 Киргизских сомов 91.7300

10 Китайских юаней 90.0988

10 Молдавских леев 36.0603

1 Новый туркменский манат 18.3655

10 Норвежских крон 71.1295

1 Польский злотый 16.0996

1 Румынский лей 14.8664

1 СДР (специальные права

заимствования) 87.8140

1 Сингапурский доллар 46.6071

10 Таджикских сомони 66.2408

1 Турецкая лира 11.2546

10000 Узбекских сумов 68.0671

10 Украинских гривен 26.6755

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.8747

10 Чешских крон 27.2870

10 Шведских крон 66.1691

1 Швейцарский франк 65.1119

10 Южноафриканских рэндов 42.8252

100 Японских иен 59.7953

"AK&M" от 25.09.2019