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25/09/2019
15:10

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 26 сентября

Банк России установил на 26 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 43.5254
1 Азербайджанский манат 37.8351
100 Армянских драмов 13.4876
1 Белорусский рубль 30.9396
1 Болгарский лев 36.1008
1 Бразильский реал 15.4178
100 Венгерских форинтов 21.0983
1000 Вон Республики Корея 53.5197
10 Гонконгских долларов 81.8810
10 Датских крон 94.5920
1 Доллар США 64.1873
1 Евро 70.5868
100 Индийских рупий 90.2413
100 Казахстанских тенге 16.5506
1 Канадский доллар 48.4104
100 Киргизских сомов 91.7300
10 Китайских юаней 90.0988
10 Молдавских леев 36.0603
1 Новый туркменский манат 18.3655
10 Норвежских крон 71.1295
1 Польский злотый 16.0996
1 Румынский лей 14.8664
1 СДР (специальные права
заимствования) 87.8140
1 Сингапурский доллар 46.6071
10 Таджикских сомони 66.2408
1 Турецкая лира 11.2546
10000 Узбекских сумов 68.0671
10 Украинских гривен 26.6755
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.8747
10 Чешских крон 27.2870
10 Шведских крон 66.1691
1 Швейцарский франк 65.1119
10 Южноафриканских рэндов 42.8252
100 Японских иен 59.7953

"AK&M" от 25.09.2019
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