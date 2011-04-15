Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 25 сентября 2019 года.



РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ МИРНОСТИ

"Ъ" УЗНАЛ О ПОСЛАНИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА МИРОВЫМ ЛИДЕРАМ



Как стало известно "Ъ", президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ранее Россия предлагала НАТО пойти на такие договоренности, но альянс заинтересованности не проявил. Ознакомившийся с документом собеседник "Ъ" в одной из стран, куда ушло послание, пояснил: НАТО не рассматривает предложение Москвы всерьез, поскольку считает, что Россия такие ракеты на своей территории уже развернула. Между тем из письма президента Путина следует: Москва готова доказать свою правоту при помощи верификационных мер.





СВИДЕТЕЛЬ ДЕЙСТВОВАЛ ПОДКУПАЮЩЕ-ПОДСЛУШИВАЮЩЕ

РУКОВОДЯЩИМ СОТРУДНИКАМ ДОСААФ ЗАНЕСЛИ ОТКАТ ОТ ЧЕКИСТОВ



Как стало известно "Ъ", в Преображенском райсуде Москвы был допрошен гендиректор ООО "Трейд плюс" Андрей Шекеров, который, представляясь чужой фамилией, на деньги ФСБ пытался приобрести здание в Новороссийске у бывшего зампреда Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) по развитию Петра Касерина и заместителя начальника управления имущественного комплекса общества Расула Битиева. Обоих теперь судят по обвинению в коммерческом подкупе.





ФСБ БЕРЕТ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ДЕЛУ БЫВШЕГО ЗАМГЛАВЫ ФСС АРЕСТОВАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ





Как стало известно "Ъ", Лефортовский райсуд Москвы едва ли не впервые в истории российского судопроизводства наложил арест на компьютерную программу. Сделано это было по ходатайству следователей ФСБ в рамках громкого уголовного дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник, в свое время являвшийся одним из создателей различных компьютерных систем как для ФСС, так и других ведомств - налоговиков и правительства Москвы, свою вину категорически отрицает.





ГРАЖДАН ОТОДВИНУТ ОТ МИКРОФИНАНСОВ

ВОЗМОЖНОСТИ МФК ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ



ЦБ подготовил для микрофинансистов очередные ужесточения. На этот раз регулятор планирует существенно ограничить вложения граждан в микрофинансовые компании (МФК) - покупать их облигации и размещать вклады смогут только квалифицированные инвесторы. Для этого гражданам потребуется иметь объем вложений в ценные бумаги не менее 10 млн руб. Участники рынка указывают, что это может привести практически к полному прекращению финансирования МФО со стороны физлиц. Впрочем, правозащитники видят в нововведениях единственный шанс защиты граждан от потери таких инвестиций.





УПРАВЛЯЮЩИЕ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ

УК "УРАЛСИБ" ДОСТАЛАСЬ БКС



Одна из старейших российских управляющих компаний - УК "Уралсиб" - сменит собственника. ФГ БКС покупает ее у ФК "Уралсиб". УК оценивается в 1-1,5 млрд руб. Компания интересна за счет большого числа исторических клиентов, их сохранение и будет основной задачей нового собственника, считают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.09.2019